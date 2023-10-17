«КОМЕТЫ» ИЗ КРЫМА ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕДАТЬ В АБХАЗИЮ
Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Крым готов помочь Абхазии увеличить поток туристов из России. В планах, республика сможет принимать морское судно «Комета», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на комментарии заместителя управляющего Фондом развития Крыма Василий Дьяченко. Отличные перспективы увидели специалисты компании перевозчика и, самое главное, актуальность направления.
Планируется, что рейсы Геленджик – Новороссийск – Сочи можно будет продлить до Сухума. Эта модернизация позволит расширить поток туристов в республику с моря. В настоящее время на морских сообщениях эксплуатируется «Кометы», которые и планируют отправить в Абхазию.
Дьяченко считает, что эти суда не будут использоваться в Крыму в следующем сезоне, поэтому есть возможность направить их по новым перспективным маршрутам, и переговоры по этому вопросу с руководством Сухума уже начались.
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