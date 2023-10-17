«КОМЕТЫ» ИЗ КРЫМА ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕДАТЬ В АБХАЗИЮ

Планируется, что рейсы Геленджик – Новороссийск – Сочи можно будет продлить до Сухума. Эта модернизация позволит расширить поток туристов в республику с моря. В настоящее время на морских сообщениях эксплуатируется «Кометы», которые и планируют отправить в Абхазию.

Дьяченко считает, что эти суда не будут использоваться в Крыму в следующем сезоне, поэтому есть возможность направить их по новым перспективным маршрутам, и переговоры по этому вопросу с руководством Сухума уже начались.