ВСТРЕЧА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА С АБАЗИНСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Гости поблагодарили Бадру Гунба за встречу, а также рассказали о том, что всегда открыты для сотрудничества с Абхазией и готовы оказывать посильную помощь братскому абхазскому народу.

«Абхазия на сегодняшний день независимое и самодостаточное государство, которое, безусловно, не нуждается в помощи, однако мы хотели ли бы привнести в развитие республики и в поддержание порядка в ней свое маленькое зернышко, свой вклад», – сказал Карабек Тлябичев.

Бадра Гунба поблагодарил гостей за то, что они посетили Абхазию и стараются всегда быть полезными для страны: «Абхазия – это ваша родина, о которой вы не забываете и которой всегда в меру сил готовы помочь, многие абазины – выходцы из абхазского села Псху и связаны с нами прямым кровным родством», - отметил вице-президент.

Также он выразил особую благодарность за содействие в деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия, в частности, за искусственные дорожные неровности, переданные службе ГАИ Абхазии.

«Ваш вклад очень полезен, потому как каждая спасенная жизнь бесценна», – добавил Бадра Гунба.

Завершая встречу вице-президент вручил гостям памятные подарки отметив, что важно передать и сохранить теплоту взаимоотношений между абхазами и абазинами будущим поколениям.

«Залогом успеха и процветания нашего государства является наше единство во всех вопросах», – подчеркнул Бадра Гунба.

Об этом сообщает сайт главы государства.