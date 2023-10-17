 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА С АБАЗИНСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Новости Вторник, 17 октября 2023 21:26
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА С АБАЗИНСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провел встречу с председателем Абазинской общественной организации Умаром Кончевым и генеральным директором Черкесского завода резиновых изделий, депутатом Думы Черкесска Карабеком Тлябичевым.

Гости поблагодарили Бадру Гунба за встречу, а также рассказали о том, что всегда открыты для сотрудничества с Абхазией и готовы оказывать посильную помощь братскому абхазскому народу.

«Абхазия на сегодняшний день независимое и самодостаточное государство, которое, безусловно, не нуждается в помощи, однако мы хотели ли бы привнести в развитие республики и в поддержание порядка в ней свое маленькое зернышко, свой вклад», – сказал Карабек Тлябичев.

Бадра Гунба поблагодарил гостей за то, что они посетили Абхазию и стараются всегда быть полезными для страны: «Абхазия – это ваша родина, о которой вы не забываете и которой всегда в меру сил готовы помочь, многие абазины – выходцы из абхазского села Псху и связаны с нами прямым кровным родством», - отметил вице-президент.

Также он выразил особую благодарность за содействие в деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия, в частности, за искусственные дорожные неровности, переданные службе ГАИ Абхазии.

«Ваш вклад очень полезен, потому как каждая спасенная жизнь бесценна», – добавил Бадра Гунба.

Завершая встречу вице-президент вручил гостям памятные подарки отметив, что важно передать и сохранить теплоту взаимоотношений между абхазами и абазинами будущим поколениям.

«Залогом успеха и процветания нашего государства является наше единство во всех вопросах», – подчеркнул Бадра Гунба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 17 октября 2023 21:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДОБРЫЙ СКАЗ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.