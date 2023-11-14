БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ ГОРОДА БРЯНСКА МАРИНУ ДБАР С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум, 14 ноября 2023. Абхазия - Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба поздравил главу города Брянска, председателя Брянского городского Совета народных депутатов Марину Дбар с днем рождения.
В поздравлении отмечается: «Уважаемая Марина Валентиновна! Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и направить сердечные поздравления от имени жителей города Сухум и от себя лично по случаю празднования Вашего дня рождения. Вы обладаете профессиональными навыками и важными качествами руководителя, такими как: богатый жизненный опыт, позитивное мышление, целеустремлённость и дальновидность. За все эти качества, без сомнения, Марина Валентиновна, Вас уважают и ценят друзья и единомышленники. Ваша плодотворная деятельность обеспечила Вам заслуженный авторитет не только среди жителей города Брянска, но и коллег за пределами страны.Мы очень рады нашему тесному плодотворному сотрудничеству с Вами. Приятно, что наши города сохраняют тёплые, дружеские отношения. Примите слова благодарности за Ваш каждодневный труд на благо прекрасного города Брянска. Уверен, что впереди у Вас немало добрых свершений. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!»
Источник: sukhumcity.info
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