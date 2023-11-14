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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ, РЕКОРДСМЕН МИРА РУСЛАН ТАРКИЛ

Новости Вторник, 14 ноября 2023 22:06
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ, РЕКОРДСМЕН МИРА РУСЛАН ТАРКИЛ

Сухум. 14 ноября 2023. Абхазия-Информ. Не стало мастера спорта международного класса, абсолютного чемпиона СССР по тяжелой атлетике, рекордсмена Советского союза и мира, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, ветерана Отечественной Войны народа Абхазии 1992-1993г.г., кавалера ордена Леона Руслана Расимовича Таркил.



«Горько осознавать, что уходят такие легендарные спортсмены. Для тех, кто знал Руслана Расимовича, он останется примером для подражания, образцом мужества, стойкости и жизнелюбия. На его победах было воспитано не одно поколение абхазских тяжелоатлетов», - говорится в сообщении.

Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Руслана Расимовича.

Это большая потеря для всего спортивного сообщества.

Глубоко скорбим... Светлая память...

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