В СТАМБУЛЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ»

21 мая 2024 года исполняется 160 лет со дня окончания Кавказской войны. К этой дате в Стамбуле планируется премьера спектакля «Последний из ушедших» по одноименному роману Баграта Шинкуба. О том, как проходят репетиции, корр. Апсныпресс рассказала режиссёр Абхазского драмтеатра Мадина Аргун.

По словам режиссера, репетиции идут уже два месяца, постановка запланирована на конец мая. В спектакле играют актеры из театральной труппы «Абыста» из Стамбула, а также задействованы два танцевальных ансамбля «Радеда» и «Нарт».

Репетиции ведутся как в Стамбуле, так и в Сакарии. Хореограф спектакля Эрик Тыркба в настоящее время работает над массовыми сценами. После стамбульской премьеры спектакль будет показан в густонаселённых местах, где проживают выходцы из Абхазии.

«У нас есть надежда, что мы сделаем коллаборацию и привезем этот спектакль в Абхазию. В планах реализовать это к осени», – сказала Мадина Аргун.

Касаясь сложностей работы, режиссер отметила, что была проблема с языковым барьером, так как спектакль ставится на турецком языке.

«В начале был момент недопонимания, но со временем этот барьер был преодолен. Все с большим энтузиазмом и отдачей работают», – сказала она.

Привлечена большая команда, которая помогает в реализации проекта постановки спектакля. Это – председатель Федерации абхазских культурных центров Левант Атрышба, руководитель ансамбля «Нарт» Ерсин Квициниа, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба, советник по политическим вопросам полномочного представительства Абхазии в Турции Джансух Лазба.

Мадина Аргун выразила большую благодарность Государственному комитету по репатриации, Министерству культуры, мэру Сухума Беслану Эшба и председателю Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссе Экзекову за поддержку проекта.