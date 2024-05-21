В АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫЛАСЬ ГОРНАЯ АУАДХАРА

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Горное село, известное источниками минеральной воды, расположенное в районе Рицинского нацпарка в Абхазии, открылось для посещения. Ранее дорога была заблокировала оползнями и снегом.