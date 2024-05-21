В АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫЛАСЬ ГОРНАЯ АУАДХАРА
Новости Вторник, 21 мая 2024 21:34
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Горное село, известное источниками минеральной воды, расположенное в районе Рицинского нацпарка в Абхазии, открылось для посещения. Ранее дорога была заблокировала оползнями и снегом.
Главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения сообщил о работах по расчистке дорог и теперь туристы снова могут подниматься в Ауадхару, красивое горное село на территории заповедника.
«Мы эту работу не заканчиваем и местами продолжаем, но транспорт проезжает туда без проблем. Конечно, желательно, чтобы это были автомобили с повышенной проходимостью», – сказал лесничий.
Аудхара находится в Гудаутском районе и в советское время была известным бальнеологическим курортом. Село находится на высоте 1,6 тыс м и славится минеральными водами. В Аудхаре работает пансионат, включающий несколько коттеджей.
Последнее от Super User
- В СЛУЖБЕ ГАИ МВД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД «РУБЕЖ».
- ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 54 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ
- ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
- В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
- ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2024 ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ РЕСПУБЛИКИ