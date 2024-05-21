 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫЛАСЬ ГОРНАЯ АУАДХАРА

Новости Вторник, 21 мая 2024 21:34
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫЛАСЬ ГОРНАЯ АУАДХАРА

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Горное село, известное источниками минеральной воды, расположенное в районе Рицинского нацпарка в Абхазии, открылось для посещения. Ранее дорога была заблокировала оползнями и снегом.

Главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения сообщил о работах по расчистке дорог и теперь туристы снова могут подниматься в Ауадхару, красивое горное село на территории заповедника.

«Мы эту работу не заканчиваем и местами продолжаем, но транспорт проезжает туда без проблем. Конечно, желательно, чтобы это были автомобили с повышенной проходимостью», – сказал лесничий.

Аудхара находится в Гудаутском районе и в советское время была известным бальнеологическим курортом. Село находится на высоте 1,6 тыс м и славится минеральными водами. В Аудхаре работает пансионат, включающий несколько коттеджей.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2024 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛА V СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КСОРС »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.