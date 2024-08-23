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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ НАРОДНОГО ПАМЯТНИКА «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ».

Новости Пятница, 23 августа 2024 12:27
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АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ НАРОДНОГО ПАМЯТНИКА «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ».

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. Общественный деятель, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей Талай предложил Абхазии присоединиться к акции по сбору советских монет для создания из их сплава народного памятника «Живая память благодарных поколений». Об этом он сказал, выступая в Инфоцентре президента Абхазии.

Первый памятный знак был установлен в 2022 году в Минске в Парке Победы, второй установлен в июле в Брестской крепости. В 2025 году, в преддверии 80-летия Великой Победы, планируется установка памятника в Москве.

Всенародную акцию «Живая память благодарных поколений» реализует Фонд имени Алексея Талая.

Колба для сбора советских монет будет установлена в Сухуме в одном из музеев.

Руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия и Алексей Талай положили первые монетки в колбу.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2024 12:36

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