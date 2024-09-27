МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ . В Москве прошла IV-я Международная конференция по проблеме распространения идеологии экстремизма, организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации. На ней с докладом выступил министр внутренних дел Роберт Киут.

В своем выступлении он обозначил направления деятельности международных неправительственных организаций в республике и их влияние на гражданское общество, а также необходимость регулирования взаимодействия с неправительственным сектором и непосредственной деятельности таких организаций.

Роберт Киут отметил, что примером корректного и адекватного регулирования работы НПО для Абхазии является Российская Федерация, оказывающая республике всестороннюю помощь в деле построения государства и обеспечения государственной безопасности.

Глава МВД Абхазии пояснил, что разрабатываемое законодательство направлено на регулирование деятельности на территории республики международных неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из стран, не признающих государственность Абхазии. Так же законопроект будет регламентировать взаимодействие с отечественными НПО для проведения работы в обществе по профилактике экстремистских проявлений, распространению в народе традиционных ценностей в противовес чуждым.

Представители 44 государств и 5 международных организаций были едины в оценке необходимости сохранения мира и стабильности, развития отношений между странами на основе равенства, добрососедства, гуманизма и справедливости, создания обстановки нетерпимости к попыткам разрушения традиционных социальных межнациональных, межрелигиозных, экономических и иных связей.

Участники конференции посетили мемориал «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади в Москве. Собравшиеся возложили к нему цветы, почтив память всех сотрудников правоохранительных органов, до конца оставшихся верными Присяге.

Об этом сообщает сайт МВД.