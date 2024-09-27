 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Новости Пятница, 27 сентября 2024 20:48
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Москве прошла IV-я Международная конференция по проблеме распространения идеологии экстремизма, организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации. На ней с докладом выступил министр внутренних дел Роберт Киут.

В своем выступлении он обозначил направления деятельности международных неправительственных организаций в республике и их влияние на гражданское общество, а также необходимость регулирования взаимодействия с неправительственным сектором и непосредственной деятельности таких организаций.

Роберт Киут отметил, что примером корректного и адекватного регулирования работы НПО для Абхазии является Российская Федерация, оказывающая республике всестороннюю помощь в деле построения государства и обеспечения государственной безопасности.

Глава МВД Абхазии пояснил, что разрабатываемое законодательство направлено на регулирование деятельности на территории республики международных неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из стран, не признающих государственность Абхазии. Так же законопроект будет регламентировать взаимодействие с отечественными НПО для проведения работы в обществе по профилактике экстремистских проявлений, распространению в народе традиционных ценностей в противовес чуждым.

Представители 44 государств и 5 международных организаций были едины в оценке необходимости сохранения мира и стабильности, развития отношений между странами на основе равенства, добрососедства, гуманизма и справедливости, создания обстановки нетерпимости к попыткам разрушения традиционных социальных межнациональных, межрелигиозных, экономических и иных связей.

Участники конференции посетили мемориал «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади в Москве. Собравшиеся возложили к нему цветы, почтив память всех сотрудников правоохранительных органов, до конца оставшихся верными Присяге.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 20:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.