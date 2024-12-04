ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ МЕДИКОВ
Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. В Москве, в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» проходит VI Всероссийский конгресс с международным участием «Санаторно-курортная отрасль. Наука. Итоги». Конгресс является крупнейшей площадкой в России в области медицины и охраны здоровья.
Принимающий участие в этом мероприятии министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил, что основные задачи конгресса направлены на обсуждение актуальных проблем, определение тенденций развития санаторно-курортной отрасли, обмен опытом и анализ перспектив дальнейшего развития этой сферы медицины.