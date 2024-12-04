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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ МЕДИКОВ

Новости Среда, 04 декабря 2024 18:22
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ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ МЕДИКОВ

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. В Москве, в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» проходит VI Всероссийский конгресс с международным участием «Санаторно-курортная отрасль. Наука. Итоги». Конгресс является крупнейшей площадкой в России в области медицины и охраны здоровья.

Принимающий участие в этом мероприятии министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил, что основные задачи конгресса направлены на обсуждение актуальных проблем, определение тенденций развития санаторно-курортной отрасли, обмен опытом и анализ перспектив дальнейшего развития этой сферы медицины.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2024 18:27

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