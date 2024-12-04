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Абхазия Информ

В АГУДЗЕРЕ ПРОЙДУТ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ WKF

Новости Среда, 04 декабря 2024 19:07
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В АГУДЗЕРЕ ПРОЙДУТ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ WKF

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. 7 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Агудзера» пройдут первенство и чемпионат Республики Абхазия по каратэ (версия WKF). Соревнования по ката пройдут среди спортсменов до 11, 12-13, 14-15, и 16+ лет по флажковой системе, соревнования по кумитэ пройдут по личным поединкам в весовых категориях и в абсолютном весе (весовые категории; WKF).

Начало в 10:00.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ Абхазии.

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