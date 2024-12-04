В АГУДЗЕРЕ ПРОЙДУТ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ WKF

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. 7 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Агудзера» пройдут первенство и чемпионат Республики Абхазия по каратэ (версия WKF). Соревнования по ката пройдут среди спортсменов до 11, 12-13, 14-15, и 16+ лет по флажковой системе, соревнования по кумитэ пройдут по личным поединкам в весовых категориях и в абсолютном весе (весовые категории; WKF).