РОВД ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной добычи криптовалют в Очамчырском районе, сотрудниками районного отдела внутренних дел обнаружено и изъято пять майнинг-аппаратов.
Оборудование, принадлежащее Григолая Дауру Роиновичу, было размещено в домовладении №6 по ул. Воронова в г. Очамчыра.
Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в ходе проведения профилактических мероприятий выявлен факт незаконной добычи криптовалют. Оборудование размещалось в квартире жилого дома №184 в п. Агудзера.
Пять аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Ибрагимову Шамилю Витальевичу, изъяты и помещены на склад Госстандарта Абхазии.
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