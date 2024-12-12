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Абхазия Информ

РОВД ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Четверг, 12 декабря 2024 23:30
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РОВД ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной добычи криптовалют в Очамчырском районе, сотрудниками районного отдела внутренних дел обнаружено и изъято пять майнинг-аппаратов.

Оборудование, принадлежащее Григолая Дауру Роиновичу, было размещено в домовладении №6 по ул. Воронова в г. Очамчыра.

Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в ходе проведения профилактических мероприятий выявлен факт незаконной добычи криптовалют. Оборудование размещалось в квартире жилого дома №184 в п. Агудзера.

Пять аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Ибрагимову Шамилю Витальевичу, изъяты и помещены на склад Госстандарта Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 12 декабря 2024 23:36

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