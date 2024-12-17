АБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА В ТАМБОВЕ

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Абхазские каратисты стали победителями и призерами Всероссийского турнира «Fudokan Sport Evolution», который прошел в городе Тамбове. В турнире приняли участие более 350 спортсменов из Тамбовской, Воронежской, Тульской и Нижегородской областей, Республики Башкортостан и Республики Абхазия.

В состав сборной Абхазии вошли 14 спортсменов из Сухума, Гала и Акуаски. Соревнования проводились в дисциплинах: Санбон кумитэ по весовым категориям и Иппон кумитэ в абсолютном весе по правилам вида спорта всестилевое каратэ.

Александра Демьянова стала первой в дисциплине Санбон кумитэ среди спортсменок 8-9 лет, Мария Щербина заняла первое место в дисциплине Санбон кумитэ среди каратисток 12-13 лет, Кэтэлина Щербина заняла первое и второе места в дисциплинах Санбон и шобу кумитэ среди спортсменок 14-15 лет, Демьян Миквабия стал первым в дисциплине Санбон кумитэ среди спортсменов 12-13 лет, Иван Демьянов занял второе и третье места в дисциплине Иппон и Санбон кумитэ среди спортсменов 14-15 лет, Максим Шерстов занял второе и третье места в Иппон и Санбон кумитэ среди каратистов 16-17 лет, Стефания Буслаева стала третьей в Иппон кумитэ среди девочек 10-11 лет, Гордей Влащенцев стал третьим в Санбон кумитэ среди спортсменов 8-9 лет, Рамазан Гожев занял третье место в Санбон кумитэ среди мальчиков 10-11 лет, Леон Кварчия стал третьим в Иппон кумитэ среди спортсменов 14-15 лет, Алан Акаба занял третье место в Санбон кумитэ среди спортсменов 14-15 лет.

Тренируют спортсменов Сергей Демьянов, Нико Накопия и Гоча Гогохия.