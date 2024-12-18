В АБХАЗИИ ЗАПРОСИЛИ У РОССИИ БЕСПЛАТНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2025 ГОДУ

По его словам, страна сделала это ещё в октябре текущего года, однако ответа пока не получила.

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия попросила Россию бесплатно поставлять республике электроэнергию в 2025 году. Об этом рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба.

«Ещё в октябре Абхазия запросила в России социальный (бесплатный. – RT) переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт·ч. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы не пока не получили», – заявил собеседник агентства.

Между тем член правления «Интер РАО» Александра Панина напомнила, что в настоящий момент поставки электроэнергии из России в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта. Договор действует до 31 декабря 2024 года, при этом продление соглашения не обсуждалось.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии на фоне высокого потребления. Для восполнения нехватки республика вынуждена импортировать энергию из России. Каждый день перетока электричества обходится Сухуму в 15 млн рублей.

Напомним, с 1 сентября Россия перестала давать Абхазии деньги на социальные выплаты, в том числе учителям, врачам и силовикам. Вместе с тем Москва ужесточила требования в отношении поставок электроэнергии в республику: теперь во время осенне-зимнего энергодефицита импорт энергии осуществляется по коммерческой стоимости.

Чтобы финансовая помощь возобновилась в прежнем режиме, Сухум должен был выполнить ряд обязательств. В их числе – ратификация инвестиционного соглашения, которое в прошлом месяце вызвало масштабные протесты оппозиции и в результате было отвергнуто парламентом.

11 декабря власти Абхазии сообщили, что не получили ответа от российской стороны на запрос о разморозке финансовой помощи. Письмо с соответствующей просьбой на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина 9 декабря направил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба, который вступил в должность после отставки президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба.

В тот же день стало известно, что вся Абхазия осталась без электричества на фоне аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции.

«В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку. В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии», – сообщили в Черноморэнерго.

На фоне аварийной ситуации график подачи энергии в республике включал два раза в день по 1 часу 24 минуты. В ночное время график подачи электроэнергии оставался прежним и отключений не предусматривал.

Работу ГЭС восстановили на следующий день:

Ранее в Абхазии заявили, что потребление электроэнергии майнинговыми фермами в стране составляет 10-15%, хотя их деятельность на территории республики законодательно запрещена.

В Кремле между тем сообщали, что Россия продолжает обсуждать с Абхазией вопрос социальных выплат и инвестиционного соглашения.