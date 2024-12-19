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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ОМАР СМЫР

Новости Пятница, 20 декабря 2024 00:48
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ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ОМАР СМЫР

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. 18 декабря 2024 года Смыр О.С., подозреваемый в совершнии преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия явился в прокуратуру города Сухум и был задержан в порядке статей 91,92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазии.

Как сообщалось ранее, Смыр О.С. подозревается в совершении хулиганских действий, сопровождавшихся нанесением побоев прокурору Гагрского района Пкин Б.Ю. и применением огнестрельного оружия. Органом предварительного расследования в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело в отношении Смыр Омара Сергеевича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Абхазия

07 декабря 2024 года, примерно в 23 часа 00 минут, внештатный помощник и.о. премьер-министра Республики Абхазия Смыр Омар Сергеевич, находясь в общественном месте-помещении ресторана «Дольче Вита», расположенном по адресу город Сухум, Красноармейский тупик, строение №3, используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, в присутствии персонала и посетителей ресторана, стал выражаться нецензурной бранью в адрес Пкин Б.Ю., состоящего в должности прокурора Гагрского района, далее нанес последнему многочисленные удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела, вследствие чего Пкин Б.Ю, упал на пол и стал оказывать сопротивление. Продолжая хулиганские действия, Смыр О.С. достал имевшееся при нем огнестрельное оружие неустановленного образца и, направив в сторону Пкин Б.Ю., произвел не менее 5 выстрелов, после чего покинул место происшествия в неизвестном направлении.

По данному факту 08 декабря 2024 года отделом дознания УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Смыр Омара Сергеевича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

08 декабря 2024 года настоящее уголовного дело изъято из производства отдела дознания УВД по городу Сухум и передано для организации дальнейшего расследования в прокуратуру города Сухум.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2024 01:17

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