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Абхазия Информ

ГАГРСКОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 122 ГОДА

Новости Четверг, 09 января 2025 22:46
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ГАГРСКОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 122 ГОДА

Сухум. 9 января 2025. Абхазия-Информ. 9 января 1903 года принцем Александром Ольденбургским была открыта Гагрская климатическая станция. Открытие станции стало первым шагом к зарождению туризма в Абхазии.

Идею про открытие климатической станции в Гагре принцу предложил медик Федор Пастернацкий. Он обследовал Ставропольскую губернию и Черноморское побережье в поисках мест, где можно организовать лечебные курорты.

Как прошло открытие станции подробно описывает в своей статье журналист газеты «Кавказ», лично наблюдавшим за историческим событием.

«В помещении ресторана гостиницы после подписания акта об открытии климатической станции был сервирован парадный обед, к которому были приглашены как служащие станции, так и приглашенные гости, всего около 200 лиц. При входе в зал его Высочество собственноручно изволили вручать входившим изящные серебряные жетоны на память о знаменательном дне, на лицевой стороне которых изображен вензель Его Высочества, а на оборотной «Гагры 1903 г.» – в частности, пишет репортер «Кавказа».

В статье также говорится, что в конце парка на открытом месте прошло народное гулянье. На особо устроенных эстрадах играл хор музыки сухумского резервного полка, выступили фокусники, гимнасты, дрессировщики собак, акробаты и прочие.

Были установлены мачты с призами, столбы для гимнастических упражнений, и народу было предложено щедрое угощение. На гулянье собрались рабочие станции, представители окрестных сельских обществ и приехавшие во множестве из разных селений абхазцы. Веселье и радость были неподдельные. До наступления сумерек веселился народ.

Вечером гости были приглашены на ужин, во время которого состоялся концерт воспитанников музыкальных классов приюта принца Ольденбургского. Завершился праздник фейерверком.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2025 22:49

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