БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ БАДРЫ ГУНБА

В 1998 году окончил среднюю школу № 20 города Сухума и поступил на экономический факультет Абхазского госуниверситета.

Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Республики Абхазия Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухуми Абхазской АССР.

В 1999 году перевелся и в 2003 году экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова по специальности «бухгалтерский учет и аудит».

С декабря 2003 года по август 2004 года – ведущий специалист отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления Комитета по финансам администрации города Саратова Российской Федерации.

С августа 2004 года по февраль 2006 года занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации города Саратова.

В 2005 году присвоен квалификационный разряд младшего муниципального советника Российской Федерации 3 класса.

С февраля 2005 по февраль 2006 года прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности «организация правового обеспечения».

В 2007 году в Саратовского государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова защитил кандидатскую диссертацию по специальности «экономика и управление народным хозяйством», на тему «Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области».

С апреля 2007 года по июнь 2007 года – ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления Комитета по финансам администрации г. Саратова.

С сентября 2007 года по январь 2009 года – референт по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия.

С января 2009 года до октября 2011 года – заместитель министра культуры Республики Абхазия.

С октября 2011 года по октябрь 2014 г. – министр культуры Республики Абхазия.

С 2015 по 2020 год занимался предпринимательской деятельностью.

22 марта 2020 года избран вице-президентом Республики Абхазия.

С 19 ноября 2024 года исполняю обязанности президента Республики Абхазия

Женат, отец двоих сыновей.