 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

Новости Среда, 15 января 2025 21:32
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы открылся гала-концертом на основной сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в Москве, передает корреспондент ТАСС.

«Я счастлива, что мы сегодня вновь здесь, в нашем доме, в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Я очень рада, что именно здесь у нас проходит открытие Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров», – сказала на открытии народная артистка РФ Хибла Герзмава.

Она выступила на сцене МАМТ вместе с Хосе Кура, исполнив дуэт Отелло и Дездемоны из оперы «Отелло» Джузеппе Верди. Также на сцену вышли лауреаты I Международного конкурса Хиблы Герзмавы.

«Вы знаете, у нас столько прекрасной талантливой молодежи. Мне очень приятно за ними следить и смотреть, как они развиваются. Я считаю, что у наших первых лауреатов прекрасный большой путь и большое будущее. Они уже солисты ведущих театров. У каждого из них есть главные партии в первых театрах Европы и мира, это замечательно», – отметила Герзмава.

В программу гала-концерта вошли, в частности, произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Глинки, Моцарта, Пуччини.

Артистов сопровождал оркестр Московского музыкального театра под руководством дирижера Ярослава Тимофеева. Режиссером мероприятия стал руководитель оперной труппы МАМТ и главный режиссер театра народный артист России Александр Титель.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2025 21:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДАУТ ЛОГУА: АБХАЗИЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ЖАНРА КИНО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦБИБЛИОТЕКИ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.