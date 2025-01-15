В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы открылся гала-концертом на основной сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в Москве, передает корреспондент ТАСС.

«Я счастлива, что мы сегодня вновь здесь, в нашем доме, в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Я очень рада, что именно здесь у нас проходит открытие Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров», – сказала на открытии народная артистка РФ Хибла Герзмава.

Она выступила на сцене МАМТ вместе с Хосе Кура, исполнив дуэт Отелло и Дездемоны из оперы «Отелло» Джузеппе Верди. Также на сцену вышли лауреаты I Международного конкурса Хиблы Герзмавы.

«Вы знаете, у нас столько прекрасной талантливой молодежи. Мне очень приятно за ними следить и смотреть, как они развиваются. Я считаю, что у наших первых лауреатов прекрасный большой путь и большое будущее. Они уже солисты ведущих театров. У каждого из них есть главные партии в первых театрах Европы и мира, это замечательно», – отметила Герзмава.

В программу гала-концерта вошли, в частности, произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Глинки, Моцарта, Пуччини.

Артистов сопровождал оркестр Московского музыкального театра под руководством дирижера Ярослава Тимофеева. Режиссером мероприятия стал руководитель оперной труппы МАМТ и главный режиссер театра народный артист России Александр Титель.