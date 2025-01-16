ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ: КАКИЕ ЮБИЛЕИ ОТМЕТЯТ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Ткуарчалский молодежный театр открыли 70 лет назад – в ноябре 1955 года. Идея создания театра принадлежит большому энтузиасту и любителю театрального искусства Астамуру Циба, собравшему группу единомышленников из числа шахтерской молодежи, желающих в свободное от работы время постигать азы драматического искусства.

В ноябре 1955 года самодеятельные артисты представили на суд своих земляков первый спектакль по пьесе Дзадза Дарсалия «В глухой старине», с этого момента и началась история театра в Ткуарчале. Особенно успешно шахтерский молодежный коллектив работал под руководством Народного артиста СССР Шараха Пачалиа.

В 1992 году театр получил профессиональный статус и стал называться Ткуарчалский Государственный театр драмы и комедии. Сегодня репертуар театра интересен и разнообразен. Постановки рассчитаны на детей от шести лет, подростков и взрослую аудиторию. Каждый сезон театр радует зрителей новыми премьерами.

Журнал «Алашара» – 70

Первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Алашара» вышел 70 лет назад – 23 февраля 1955 года. Смерть Сталина и арест Берии дали возможность абхазскому народу потребовать восстановления утраченных позиций за более чем двадцатилетний период.

В 1954 году представители абхазской интеллигенции получили возможность вернуться к алфавиту, основанному на кириллице. Начался процесс реабилитации абхазского языка, возрождения национальной культуры, восстановления абхазских школ с обучением на родном языке, подготовки национальных кадров.

Выход первого номера литературно-художественного и общественно-политического журнала «Алашара» в 1955 году стал особенно знаковым событием для тех, кто выбрал творческую стезю. Первый абхазский литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал «Алашара» сыграл большую роль в становлении и развитии абхазской художественной литературы.

Поэты, писатели получили возможность публиковать свои произведения на страницах абхазского журнала. Этот период по праву можно назвать временем культурного расцвета, когда творческая среда вдохнула глоток свежего воздуха после мрачных 30-х годов. У истоков создания журнала стоял Народный поэт и писатель, неустанный общественный деятель Дмитрий Иосифович Гулиа.

Открытие художественной школы в Сухуме – 90

Сухумская художественная школа открылась 90 лет назад – в сентябре 1935 года. Идея ее создания принадлежит председателю Совнаркома Абхазии Нестору Лакоба, а претворение в жизнь – профессору Академии художеств Петербурга Ю.Сегаль и художнику Л. Невскому.

Было подобрано одноэтажное здание, где и сейчас размещается учебное заведение. Его перестроили так, чтобы было много классов, достали необходимые аксессуары для занятий. Одновременно в этом же здании было выделено место для общежития.

По собственной инициативе педагоги ездили по абхазским селам, знакомились с учениками общеобразовательных школ, интересовались и просматривали их работы на уроках рисования. Происходил отбор наиболее талантливых и способных подростков. В 1937 году школа преобразуется в профессиональное училище с пятигодичным обучением. Основной факультет – живопись. Изучаются основы скульптуры, графики и общеобразовательные предметы.

Абхазский институт языка и литературы – 95

Абхазский институт языка и литературы образовали 95 лет назад – 28 мая 1930 года. 26 июня 1922 года на базе существовавшего до революции Сухумского общества сельского хозяйства было создано Абхазское научное общество (АБНО).

Общество занималось изучением производительных сил Абхазии, ее флоры и фауны, вопросами сельского хозяйства, историей, археологией и этнографией страны. По инициативе АБНО проводились важные научные мероприятия регионального уровня, среди которых особо следует выделить созванный в 1924 году в Сухуме весьма представительный I съезд краеведов Черноморского побережья и Западного Кавказа.

В 1925 году по инициативе выдающегося кавказоведа, академика Николая Марра при АБНО была организована секция абхазоведения, руководство которой было возложено на Симона Басариа. В октябре того же 1925 года было создано отдельное научное учреждение – Академия абхазского языка и литературы.

Общество объединяло тогда до 300 членов, в том числе из всех районов республики. Его деятельность привлекла к себе внимание крупных ученых Ленинграда, Москвы, Тифлиса, других городов СССР. АБНО установило обширнейшие связи со многими учеными в Германии и США, находилось в постоянном обмене изданиями и взамен своих получало издания 153 научных учреждений СССР и 19 – заграничных.

АБНО и Академия абхазского языка и литературы для своего времени были авторитетными краеведческими учреждениями. В разные вузы СССР направлялись молодые люди, которые должны были составить ядро абхазской науки.

28 мая 1930 года Наркомпросс Абхазии принял постановление о преобразовании Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.

Открытие музыкального техникума в Сухуме – 95

15 июня 1930 года был подписан Указ об открытии в Сухуме музыкального техникума. Председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба подписал указ об открытии в Сухуме музыкального техникума, который должен был стать первым в республике учебным заведением, готовящим профессиональных музыкантов.

Директором был назначен Константин Ковач, работавший дирижером городского духового оркестра и преподавателем музыки в Горской школе. К этому времени он уже был автором двух сборников абхазских народных песен, которые заложили основу абхазской музыкальной фольклористики.

Учебную часть техникума возглавил тогда еще молодой дирижер Одиссей Димитриади, впоследствии музыкант с мировым именем. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум стал центром музыкальной культуры, а также кузницей профессиональных кадров. Педагогами были приглашены музыканты из России, выпускники Санкт-Петербургской, Московской и даже Миланской консерваторий.

Открытие Абхазского государственного музыкального техникума – 95

Абхазский государственный музыкальный техникум открылся 95 лет назад – 15 сентября 1930 года. После установления советской власти в Абхазии, композитор и этнограф Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища.

При техникуме были организованы симфонический и духовой оркестры, струнный квартет. 24 июля 1931 года по решению президиума ЦИКа и Коллегии народных комиссаров ССР Абхазии при Абхазском музыкальном техникуме был создан Абхазский этнографический хор.

В 2002 году училищу было присвоено имя абхазского композитора Алексея Чичба. С его именем связано зарождение и развитие академического певческого жанра в Абхазии. Чичба – основатель Государственного симфонического оркестра Абхазии, ансамбля песни и танца в Гудауте, Государственной хоровой капеллы Абхазии.