ТИГРАН УЗЛЯН ОДЕРЖАЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ НА ТУРНИРЕ В КРАСНОДАРЕ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ . Чемпион WBA Asia Тигран Узлян в 10-раундовом поединке в легком весе по единогласному решению судей одержал победу над Эммануэлем Мвакимбе из Танзании. Этот бой возглавил турнир в Краснодаре, организованный Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.

«Я контролировал весь поединок, но соперник откровенно избегал боя, – цитирует Узляна пресс-служба Федерации бокса России. – Я вызывал его «зарубиться» в центре ринга, но он демонстративно отказывался. Это бокс… Он делал свою работу, а я – свою. Но главное – мы одержали победу, зрители остались довольны».

На счету 30‑летнего Тиграна 11 побед и одно поражение, Мвакимбе потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

Тигран Узлян родился в селе Шаумяновка в Абхазии, а сейчас проживает в Адлере.

Тигран является чемпионом Европы, четырехкратным бронзовым призером чемпионата России, мастером спорта России международного класса и мастером спорта Абхазии.