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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РФ СТАЛИ ПОСТУПАТЬ ПОЗЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ СРОКА

Новости Четверг, 30 января 2025 16:45
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АЛХАС КВИЦИНИА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РФ СТАЛИ ПОСТУПАТЬ ПОЗЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ СРОКА

Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа обратился к соотечественникам, проживающим в Российской Федерации, в связи с активно обсуждаемым в последние дни вопросом открытия в России избирательных участков по выборам президента Абхазии.

Квициниа выразил признательность за то, что абхазская диаспора, проживающая в различных регионах России, проводит активную многогранную и весьма плодотворную деятельность, направленную на укрепление связей с исторической Родиной.

«Крайне актуально и ваше внимание к предстоящим 15 февраля выборам Президента Республики Абхазия, и готовность оказать всемерное содействие в их проведении за пределами Абхазии, озабоченность вопросами открытия как можно большего числа избирательных участков на территории России, для того чтобы наши граждане имели не ограниченную расстояниями возможность сделать свой выбор», – отмечается в обращении.

Дипломат напомнил о том, что с 2009 года по сложившейся практике избирательные участки на территории Российской Федерации открывались только в Москве и Черкесске.

«По такому же принципу, на основании предложений Посольства, которые были направлены в ЦИК Абхазии еще 26 декабря 2024 года, в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», ЦИК Абхазии в начале января 2025 года образовала участки в Москве и Черкесске, а в 30-дневный срок до дня голосования утвердила составы московской и черкесской участковых избирательных комиссий, что соответствует статье 14 упомянутого Конституционного закона», – разъяснил Квициниа.

В последние дни, в частности с 27 января, в посольство массово стали поступать от представителей абхазской диаспоры, от активистов различных общественных объединений обращения с просьбой открыть в различных городах РФ дополнительные участки для голосования.

«В связи с этим считаю необходимым обратиться к вам, уважаемые соотечественники.

Я, как посол, не направляю ваши предложения в наш ЦИК не потому, что я против открытия новых избирательных участков, а потому, что выборное законодательство Республики Абхазия не позволяет нам это сделать, дабы не нарушать конституционный закон. Подавляющая часть ваших обращений была направлена и получена посольством после истечения, согласно выборному законодательству Республики Абхазия, приемлемых сроков принятия решений по образованию избирательных участков за пределами Абхазии. Соответственно, направление посольством новых предложений и образование Центризбиркомом дополнительных избирательных участков по выборам Президента за пределами Абхазии позже установленного законодательством срока будет нарушением действующего выборного законодательства Республики Абхазия, в частности статьи 14 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». Любые изменения вносятся в действующее законодательство Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Уважаемые соотечественники, друзья! В случае принятия в приемлемые сроки до дня голосования депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поправок к выборному законодательству Республики Абхазия, Посольство незамедлительно направит основанные на ваших обращениях предложения в ЦИК Республики Абхазия», – говорится в обращении посла Абхазии в России Алхаса Квициниа.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 января 2025 16:53

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