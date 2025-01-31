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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИНИВЭН С ТАЙНИКОМ

Новости Пятница, 31 января 2025 17:40
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИНИВЭН С ТАЙНИКОМ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни совместно с Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю продолжают выявлять и пресекать нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции.

В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки FORD GALAXY, прибывший из Абхазии. По результатам осмотра транспортного средства с применением МИДК и последующего досмотра была обнаружена табачная продукция, перевозимая с сокрытием.

Сигареты были спрятаны в запасном колесе, прикрепленном под днищем автомобиля. После демонтажа колеса таможенники изъяли 260 пачек (5200 штук) сигарет «Cigaronne». Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 17:41

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