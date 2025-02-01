ГРУЗИНСКИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ ПРОСЯТ ОТОЗВАТЬ ПРИЗНАНИЕ АБХАЗИИ СИРИЕЙ

Сухум. 1 февраля 2025. Абхазия-Информ. Четыре грузинские оппозиционные партии обратились к лидеру сирийских повстанцев Ахмеду аш-Шараа, объявленному новым президентом Сирии, с просьбой отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Они поздравили народ Сирии с тем, что под руководством Ахмеда аш-Шараа «была свергнута жестокая диктатура Башара Асада».

Грузинский народ ведет мирную борьбу против нелегитимного, авторитарного режима, поддерживаемого Кремлем. В связи с этим мы, четыре ключевые демократические силы Грузии, представляющие волю граждан страны и их стремление к свободному и демократическому государственному устройству, обращаемся к Вам с просьбой содействовать аннулированию признания Сирией независимости «оккупированных Россией регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии».

Как Вам известно, «регионы Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия» – были признаны независимыми государствами только «диктаторскими режимами», находящимися в союзе с Россией, такими как Венесуэла и Никарагуа. В 2018 году «диктатор» Башар Асад в ответ на поддержку его жестокого режима со стороны России признал независимость этих «оккупированных территорий Грузии», – сказано в заявлении.

Документ подписали Зураб Джапаридзе из «Коалиции за перемены», Тина Бокучава из «Единства – Национального движения», Ираклий Купрадзе из «Сильной Грузии» и Бердиа Сичинава из партии «Гахария – За Грузию».