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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА АБХАЗИИ

Новости Суббота, 01 февраля 2025 21:32
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СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА АБХАЗИИ

Сухум. 1 февраля 2025. Абхазия-Информ. Первый замруководителя Администрации президента Российской Федерации в ходе рабочего визита в Республику Абхазия посетил мемориальный комплекс и возложил цветы к могиле первого президента Республики.

Он также принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику войнам, погибших в годы Великой отечественной войны и монументу, посвященному российским миротворцам, которые обеспечивали безопасность в приграничных с Грузией районах.

Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки встретился с главой города Сухум Бесланом Эшба и осмотрел Новый район.

Глава города Беслан Эшба продемонстрировал ему разрушенные в ходе грузино-абхазского конфликта дом и школу, а также рассказал о событиях того времени.

Затем Сергей Кириенко возложил цветы к мемориальной доске «Вечная слава героям Абхазии», расположенной у моста через реку Гумиста и пообщался с ветеранами Отечественной войны 1992-1993 годов.

Стал он и гостем известной на всем постсоветском пространстве кофейни «Брехаловка», где побеседовал с завсегдатаями заведения об истории кофейни и родного для него Сухума и подарил кофейне шахматы и шахматную доску.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 01 февраля 2025 21:36

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