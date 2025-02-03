КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. Хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Задержан подозреваемый, житель г. Сухум, 1992 г.р. Джопуа Шамиль Бесланович.

Согласно материалам уголовного дела, последний незаконно проник в салон припаркованного по ул. Акиртава автомобиля «Lexus GS», откуда совершил кражу женского рюкзака, в котором находились денежные средства в сумме 20.500 рублей и семь сотовых телефонов разных моделей. Сумма материального ущерба потерпевшей составила 116.500 рублей, что является крупным размером.

Гражданин Джопуа свою вину в инкриминируемом ему органом предварительного расследования деянии признал и обязался возместить причиненный ущерб полностью.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. На время предварительного следствия гражданин Джопуа помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.