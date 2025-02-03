 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРАЖА В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 03 февраля 2025 21:20
Оцените материал
(0 голосов)
КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. Хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Задержан подозреваемый, житель г. Сухум, 1992 г.р. Джопуа Шамиль Бесланович.

Согласно материалам уголовного дела, последний незаконно проник в салон припаркованного по ул. Акиртава автомобиля «Lexus GS», откуда совершил кражу женского рюкзака, в котором находились денежные средства в сумме 20.500 рублей и семь сотовых телефонов разных моделей. Сумма материального ущерба потерпевшей составила 116.500 рублей, что является крупным размером.

Гражданин Джопуа свою вину в инкриминируемом ему органом предварительного расследования деянии признал и обязался возместить причиненный ущерб полностью.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. На время предварительного следствия гражданин Джопуа помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2025 21:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛ ШКОЛУ №1 СЕЛА ПРИМОРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.