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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Новости Понедельник, 03 февраля 2025 21:23
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СОВЕЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Управлении Госавтоинспекции прошло совещание с районными и городскими начальниками ГАИ. В ходе совещания начальнику УГАИ Дамею Авидзба доложили о проделанной за 2024 год работе, а также отчитались по результатам за январь 2025 года. Так, за отчетный период выявлено 6 098 нарушений ПДД.

За отчетный период зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых нет погибших, ранения получили 6 человек. Данные показатели свидетельствуют о снижении числа ДТП, погибших и раненых.

Также в ходе совещания обсудили реализацию среднесрочной ведомственной программы «Развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023- 2025 годы». Начальник ГАИ отметил, что впредь подобные совещания будут проводиться на регулярной основе.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2025 21:25

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