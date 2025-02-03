СОВЕЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Управлении Госавтоинспекции прошло совещание с районными и городскими начальниками ГАИ. В ходе совещания начальнику УГАИ Дамею Авидзба доложили о проделанной за 2024 год работе, а также отчитались по результатам за январь 2025 года. Так, за отчетный период выявлено 6 098 нарушений ПДД.

За отчетный период зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых нет погибших, ранения получили 6 человек. Данные показатели свидетельствуют о снижении числа ДТП, погибших и раненых.

Также в ходе совещания обсудили реализацию среднесрочной ведомственной программы «Развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023- 2025 годы». Начальник ГАИ отметил, что впредь подобные совещания будут проводиться на регулярной основе.

Об этом сообщает сайт МВД.