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Абхазия Информ

ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 03 февраля 2025 21:25
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ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. В окрестностях озера Рица ведутся поиски гражданина РФ Берестнева А. С.,1986 года рождения, жителя Тюменской области. Сигнал об его пропаже поступил в МЧС РА в 04 часа 30 минут. На месте работают сотрудники ПСО МЧС Абхазии   в количестве 8 человек.

Посольство в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего российского туриста. Об этом РИА «Новости» сообщили представители дипмиссии.

«От МЧС Абхазии Посольством получена информация о пропавшем 2 февраля окрестностях озера Рица гражданине России Алексее Берестневе», – рассказали дипломаты.

По их словам, родственники пропавшего путешественника в посольство не обращались.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2025 21:28

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