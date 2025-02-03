АШОТ БАРЦИКЯН – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ХМАО-ЮГРЫ ПО БОКСУ
Новости Понедельник, 03 февраля 2025 21:31
Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. Ашот Барцикян стал победителем первенства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по боксу среди юниоров 17-18 лет и старше в зачет XIX Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященное 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Турнир проходил в городе Нефтеюганске.
Ашот выступал в весовой категории 75 кг и является воспитанником тренеров Эдуарда Депеляна и Аслана Ахба.