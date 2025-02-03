В АБХАЗИИ ПРИЗВАЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ СТРОКУ «ПРОТИВ ВСЕХ»

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Общественная палата Абхазии просит парламент страны внести изменение в выборное законодательство, в соответствии с которым в бюллетене для голосования во втором туре отсутствовала бы графа, позволяющая проголосовать против всех кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

«Неоднозначность трактовки статьи 19 конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия», регламентирующей подведение итогов выборов президента при повторном голосовании, может привести к дальнейшей эскалации напряженности в обществе. Во избежание повторения негативного опыта предыдущих выборов (2019 года – прим. ТАСС), связанных с использованием при повторном голосовании бюллетеней, содержащих строку «Против всех кандидатов», Общественная палата просит внести изменения в статьи 16 и 19 закона о выборах президента и исключить из бюллетеня для повторного голосования строку «Против всех кандидатов», – говорится в письме на имя спикера парламента Лаши Ашубы.

Общественная палата предлагает третий абзац статьи 19 изложить в следующей редакции: «Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей».

Согласно действующему законодательству, в случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах.

Избранным, согласно статье 19, считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата, что привело к внутриполитическому кризису в 2019 году, отмене решения ЦИК о победе Рауля Хаджимбы и назначению новых выборов в 2020 году. Согласно решению Верховного суда, победитель должен набрать больше голосов, чем сумма голосов, поданных за проигравшего кандидата и против всех.

О выборах

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – бывший председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – бывший торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

В Абхазии в день выборов в 35 округах откроется 152 избирательных участка. Два участка откроется в России (в Москве и Черкесске) и один – в турецкой Сакарье, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.