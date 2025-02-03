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Абхазия Информ

КОМАНДИР ИНТЕРБРИГАДЫ «ПЯТНАШКА» ПОДДЕРЖИВАЕТ БАДРУ ГУНБА НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Понедельник, 03 февраля 2025 22:10
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КОМАНДИР ИНТЕРБРИГАДЫ «ПЯТНАШКА» ПОДДЕРЖИВАЕТ БАДРУ ГУНБА НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. Командир интербригады «Пятнашка» ныне командир «Дикой дивизии Донбасса», Авидзба поддерживает Бадру Гунба на президентских выборах в Абхазии.

«Многие задаются вопросом, где я, как я. Ответ сам очевиден: скажем так, что я с другими кандидатами виделся, дружу, общаюсь. И все задают всегда один и тот же вопрос – сторонники, они тебя сажали, а что ты с ними делаешь? Вопрос очевиден: я всегда говорил, что, если дети погибнут, ради родины готов. И поэтому, если я думаю о своем отечестве, я вижу, где оно пойдет вперед…

Если мы говорим о будущем Абхазии, и все вместе не встанем, то его не будет. Далась нам такая возможность, чтобы мы не отвлекались на правоохранительные органы. Вот это их задача – сделать рынок сбыта, это их задача. Наша задача – дома разобраться, но нет, мы хотим, чтобы в наши семьи пришли, нас помирили.

Взять Бадру Зурабовича: я вам скажу, как оно было: когда случилась вся эта ситуация в 2020 году, мы никогда не были знакомыми сторонниками, кроме Бадры Зурабовича. В 2017 году на выборах на Новом районе я его поддерживал. Я выступил открыто, сказал, что я с ним. Поэтому я своих мыслей не скрываю, у меня никаких претензий к тому, что я сидел, нет. Я еще 15 раз посижу, если надо моему народу…»

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2025 22:11

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