В СУХУМЕ СОЗДАН ШТАБ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации города Сухум Алхас Лагвилава подписал распоряжение «О создании в городе Сухум оперативного штаба по борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго».
Руководитель оперативного штаба – заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия.
Оперативный штаб еженедельно должен проводить совещание для планирования стратегии по борьбе с незаконным присоединением на территории города Сухум к электрическим сетям и по результатам еженедельной работы готовить отчёты и предоставлять их главе Администрации города Сухум, а также направлять сведения о проделанной работе в администрацию президента Абхазии, Кабинет министров.
Также штабу поручено обеспечить бесперебойную работу горячей линии для обращения граждан по вопросу незаконного подключения к электрическим сетям для осуществления деятельности по незаконной добыче криптовалют.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Леона Кварчия.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 3 февраля.
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