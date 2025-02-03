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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОЗДАН ШТАБ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Новости Понедельник, 03 февраля 2025 22:11
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В СУХУМЕ СОЗДАН ШТАБ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Сухум. 3 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации города Сухум Алхас Лагвилава подписал распоряжение «О создании в городе Сухум оперативного штаба по борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго».

Руководитель оперативного штаба – заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия.

​Оперативный штаб еженедельно должен проводить совещание для планирования стратегии по борьбе с незаконным присоединением на территории города Сухум к электрическим сетям и по результатам еженедельной работы готовить отчёты и предоставлять их главе Администрации города Сухум, а также направлять сведения о проделанной работе в администрацию президента Абхазии, Кабинет министров.

Также штабу поручено обеспечить бесперебойную работу горячей линии для обращения граждан по вопросу незаконного подключения к электрическим сетям для осуществления деятельности по незаконной добыче криптовалют.

​Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Леона Кварчия.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 3 февраля.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2025 22:14

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