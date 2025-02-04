ТУРИСТЫ ИЗ РОССИИ ЖДУТ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Генеральный директор оператора «Турплатформа» Сергей Толчин отметил, что что ноябрьские события сильно сказались на туристической привлекательности, уточнив, что до президентских выборов прогнозировать увеличение потока не получается. По его словам, сначала результаты выборов будет необходимо принять Абхазии, а затем и России.

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Туристический поток из России в 2025 году может возрасти, однако, на выбор направления для отдыха серьезное влияние оказывают безопасность и общественное спокойствие.

«Нужно, чтобы ситуация в республике была стабильна, выборы прошли, чтобы аэропорт заработал, если все это сложится одно на другое, то, безусловно, это даст импульс к росту турпотока, причем как раз в самую недозагруженную часть Абхазии, где меньше всего российских туристов», – считает Толчин.

С его мнением согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я думаю, любые хозяева заинтересованы, чтобы в доме было чисто, безопасно, гостеприимно, и тогда к ним приедут. А если они между собой будут выяснять отношения, – пусть сначала выяснят, а потом к ним уже поедут», – рассказал Барзыкин.

При этом, как отметил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, туристический сезон этого года может стать рекордным для республики по количеству российских туристов, но для этого необходимо обеспечить безопасность и политическую стабильность.