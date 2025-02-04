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Абхазия Информ

АВТОБУСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ ПРЕДОСТАВИТ РОССИЯ

Новости Вторник, 04 февраля 2025 16:40
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АВТОБУСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ ПРЕДОСТАВИТ РОССИЯ

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию.

Как сообщила первый заместитель и.о. министра просвещения Ада Кварчелия, уже в феврале сельские школы, которые в этом нуждаются, получат новые автобусы.

Сергей Кириенко заявил в ходе своего визита, что Россия поможет всем школам Абхазии решить свои первоочередные задачи. А абхазские учителя смогут повысить квалификацию в центре «Машук» в Пятигорске, созданном по поручению Владимира Путина.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 04 февраля 2025 16:42

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