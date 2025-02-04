АВТОБУСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ ПРЕДОСТАВИТ РОССИЯ
Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию.
Как сообщила первый заместитель и.о. министра просвещения Ада Кварчелия, уже в феврале сельские школы, которые в этом нуждаются, получат новые автобусы.
Сергей Кириенко заявил в ходе своего визита, что Россия поможет всем школам Абхазии решить свои первоочередные задачи. А абхазские учителя смогут повысить квалификацию в центре «Машук» в Пятигорске, созданном по поручению Владимира Путина.
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