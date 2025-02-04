ЦИК ОБРАТИЛАСЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ С ПРОСЬБОЙ ОБЕСПЕЧИТЬ ОХРАНУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ХОДЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия обратилась в правоохранительные органы Республики Абхазия с просьбой обеспечить охрану избирательных участков на кануне и в день выборов Президента Республики Абхазия 15 февраля 2025 года, а также организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче ими протоколов о результатах голосования и избирательных документов в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.