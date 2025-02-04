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Абхазия Информ

НАЧАЛЬНИК ЮТУ АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ МАПП АДЛЕР

Новости Вторник, 04 февраля 2025 16:48
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НАЧАЛЬНИК ЮТУ АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ МАПП АДЛЕР

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Начальник ЮТУ Андрей Беляев проинспектировал работу крупнейшего на юге России пункта пропуска МАПП Адлер. В ходе рабочего визита он принял участие в совещании с представителями Минтранса России, ФГКУ Росгранстрой, Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и другими контролирующими органами.

В курортный сезон границу с Абхазией ежедневно пересекают более 13 тыс. транспортных средств и 70 тыс. человек в обоих направлениях. Пропускная способность пункта попуска в летние месяцы превышает допустимые показатели в 7 раз.

Учитывая рост транспортного и пассажирского трафика, участники встречи рассмотрели меры по увеличению пропускной способности, а также перспективы дальнейшей реконструкции пункта пропуска МАПП Адлер. В том числе обсудили вопросы:

развития инфраструктуры;

совершенствования технологической схемы работы пункта пропуска;

обеспечения его бесперебойной работы;

координации всех служб для создания комфортных условий при пересечении границы.

Андрей Беляев проверил работу МИДК, осмотрел бокс досмотра, склад временного хранения и стоянку задержанных автотранспортных средств.

Также начальник ЮТУ посетил здание Сочинской таможни, осмотрел материально-техническое оснащение служебных помещений, акцентировал внимание на решении кадровых вопросов и результативности показателей по основным направлениям деятельности.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 04 февраля 2025 16:49

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