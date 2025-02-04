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Абхазия Информ

РОСГРАНСТРОЙ ГОТОВИТСЯ К РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА «АДЛЕР»

Новости Вторник, 04 февраля 2025 16:52
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РОСГРАНСТРОЙ ГОТОВИТСЯ К РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА «АДЛЕР»

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Росгранстрой ведет активную подготовительную работу к реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией. Ежегодно через МАПП «Адлер» проходят 13 млн человек и 2,7 млн транспортных средств. В настоящее время проект его реконструкции проходит Госэкспертизу. Подрядная организация в рамках подготовительных работ обустроила строительный городок и демонтировала объекты старого пешеходного погранперехода.

«Пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией – самый загруженный по объему пассажирского трафика в стране. Ежедневно государственную границу здесь пересекает более 35 тысяч человек и до 8 тысяч транспортных средств. В высокий курортный сезон эти показатели еще выше. Реконструкция позволит увеличить его пропускную мощность и сократить очереди как для автомобилистов, так и для пешеходов», – подчеркнул заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Проектом предусмотрена организация 28 полос для движения автомобилей. Это позволит увеличить его пропускные мощности до 80,5 тысячи человек и до 14 тысяч транспортных средств в сутки, что более чем в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта по сравнению с теми показателями, на которые он рассчитан сейчас.

Будут созданы комфортные условия для работы государственных контрольных органов и для граждан, пересекающих государственную границу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 04 февраля 2025 16:53

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