В АБХАЗИИ НАМЕРЕНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЛКОВ И ШАКАЛОВ

– принять меры по регулированию численности волков и шакалов на территории Абхазии;

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. И. о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2025 год».

– обеспечить вынужденный отстрел диких животных в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года;

– привлечь население и объединение охотников для реализации мероприятий по организации вынужденного отстрела диких животных.

За одного уничтоженного волка установлено вознаграждение в размере 5 556 рублей, за одного шакала – 2 779 рублей.

Министерству финансов поручено направить средства резервного фонда Кабмина РА на финансирование расходов, связанных с отстрелом диких животных.

МЧС поручается оказать необходимое содействие Государственной ветеринарной службе при утилизации туш диких животных.

Главы местных администраций должны будут обеспечить транспортом и ГСМ для перевозки туш диких животных, а также совместно с СЭС определить места для их захоронения.

Государственной санитарно-эпидемиологической службе поручается проводить дезинфекцию местности утилизации и захоронения туш диких животных.

Государственный комитет по экологии в пределах своих компетенций будет осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей природной среды.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложен на Государственную ветеринарную службу.