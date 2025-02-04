В АБХАЗИИ НАМЕРЕНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЛКОВ И ШАКАЛОВ
Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. И. о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2025 год».
Государственной ветеринарной службе предписано:
– принять меры по регулированию численности волков и шакалов на территории Абхазии;
– обеспечить вынужденный отстрел диких животных в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года;
– привлечь население и объединение охотников для реализации мероприятий по организации вынужденного отстрела диких животных.
За одного уничтоженного волка установлено вознаграждение в размере 5 556 рублей, за одного шакала – 2 779 рублей.
Министерству финансов поручено направить средства резервного фонда Кабмина РА на финансирование расходов, связанных с отстрелом диких животных.
МЧС поручается оказать необходимое содействие Государственной ветеринарной службе при утилизации туш диких животных.
Главы местных администраций должны будут обеспечить транспортом и ГСМ для перевозки туш диких животных, а также совместно с СЭС определить места для их захоронения.
Государственной санитарно-эпидемиологической службе поручается проводить дезинфекцию местности утилизации и захоронения туш диких животных.
Государственный комитет по экологии в пределах своих компетенций будет осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей природной среды.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложен на Государственную ветеринарную службу.
Последнее от Super User
- РОСГРАНСТРОЙ ГОТОВИТСЯ К РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА «АДЛЕР»
- НАЧАЛЬНИК ЮТУ АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ МАПП АДЛЕР
- ЗАДЕРЖАНЫ ДВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ
- ЦИК ОБРАТИЛАСЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ С ПРОСЬБОЙ ОБЕСПЕЧИТЬ ОХРАНУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ХОДЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
- АВТОБУСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ ПРЕДОСТАВИТ РОССИЯ