ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ
Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия.
В целях усиления контроля за эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия в срок до 31 марта 2025 года Министерству финансов Республики Абхазия осуществлять санкционирование расходов по согласованию с и.о. премьер-министра Республики Абхазия по следующим направлениям:
– ремонтно-восстановительные работы;
– благоустройство;
– приобретение основных средств,
– осуществление выплат по внешним обязательствам;
– представительские расходы;
– осуществление выплат по обязательствам государства по принятым судебным решениям судов Республики Абхазия.
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