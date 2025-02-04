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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 04 февраля 2025 21:14
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия.

В целях усиления контроля за эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия в срок до 31 марта 2025 года Министерству финансов Республики Абхазия осуществлять санкционирование расходов по согласованию с и.о. премьер-министра Республики Абхазия по следующим направлениям:

ремонтно-восстановительные работы;

благоустройство;

приобретение основных средств,

осуществление выплат по внешним обязательствам;

представительские расходы;

осуществление выплат по обязательствам государства по принятым судебным решениям судов Республики Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 04 февраля 2025 21:18

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