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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИК АБХАЗИИ ДМИТРИЕМ МАРШАН

Новости Среда, 05 февраля 2025 14:19
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИК АБХАЗИИ ДМИТРИЕМ МАРШАН

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба провел рабочую встречу с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршан, который рассказал, как проходит подготовка к выборам. Маршан подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия к выборам президента Республики Абхазия готова.

Глава ЦИК отметил, что в Абхазию собирается много наблюдателей из разных стран. В день голосования будет работать пресс-центр с целью оперативного информирования избирателей и наблюдателей о ходе голосования.

Валерий Бганба поднял вопрос о возможных нарушениях и жалобах. По заявлению председателя ЦИК, все поступившие жалобы проверяются в установленном законом порядке. Если они находятся за кругом полномочий ЦИК, то перенаправляются в соответствующий органы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 14:22

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