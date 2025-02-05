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Абхазия Информ

ГРАБЕЖ В ГАГРЕ

Новости Среда, 05 февраля 2025 14:23
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ГРАБЕЖ В ГАГРЕ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. К уголовной ответственности по факту открытого хищения чужого имущества привлечен житель г. Ткуарчал Шарашия Дмитрий Астамурович, 1995 г.р. Преступление имело место в г. Гагра, по ул. Абазгаа, когда на тот момент неизвестный под угрозой физической расправы в отношении заявительницы потребовал выдать денежные средства и, завладев имеющейся при потерпевшей наличной суммой в 3.000 рублей, с места преступления скрылся.

Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска районного управления внутренних дел установили нападавшего и впоследствии задержали гражданина Шарашия, который в содеянном сознался. При обыске жилища по мету временного проживания последнего, в г. Гагра, сотрудники милиции изъяли орудие преступления – складной нож.

Решением суда Гагрского района на время предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 УК РА ведет следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 14:25

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