ГРАБЕЖ В ГАГРЕ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. К уголовной ответственности по факту открытого хищения чужого имущества привлечен житель г. Ткуарчал Шарашия Дмитрий Астамурович, 1995 г.р. Преступление имело место в г. Гагра, по ул. Абазгаа, когда на тот момент неизвестный под угрозой физической расправы в отношении заявительницы потребовал выдать денежные средства и, завладев имеющейся при потерпевшей наличной суммой в 3.000 рублей, с места преступления скрылся.

Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска районного управления внутренних дел установили нападавшего и впоследствии задержали гражданина Шарашия, который в содеянном сознался. При обыске жилища по мету временного проживания последнего, в г. Гагра, сотрудники милиции изъяли орудие преступления – складной нож.

Решением суда Гагрского района на время предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 УК РА ведет следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.