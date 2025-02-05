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Абхазия Информ

В МО ПРОХОДЯТ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

Новости Среда, 05 февраля 2025 14:25
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В МО ПРОХОДЯТ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны проходят учебные курсы подготовки младших командиров воинских частей, видов и родов войск Вооруженных сил Республики Абхазия. Курсы подготовки младших командиров проходят на базе Учебного центра Министерства обороны и входят в систему военно-профессиональной подготовки кадров Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Командирская подготовка личного состава проводится в течение всего учебного года. Состав учебной группы определяется исходя из потребности войск.

Программой подготовки предусмотрены теоретические и практические занятия.

В основе обучения: тактико-специальные учебные дисциплины, специальные практические занятия по применению вооружения и военной техники в современном бою.

По завершении курса, обучающиеся пройдут итоговую аттестацию, по результатам которой будет дана комплексная оценка знаний, умений и навыков обучающихся.

Подготовка ведется по методике, разработанной Генеральным штабом Вооруженных сил и включает в себя программы подготовки, учебно-методический комплекс для проведения всех видов занятий.

Цель занятий – повышение уровня общевойсковой и специальной подготовки сержантского состава частей и подразделений Министерства обороны, приобретение ими необходимых навыков в управлении подразделениями в повседневной деятельности и в условиях современного общевойскового боя.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 14:27

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