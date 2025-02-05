В МО ПРОХОДЯТ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны проходят учебные курсы подготовки младших командиров воинских частей, видов и родов войск Вооруженных сил Республики Абхазия. Курсы подготовки младших командиров проходят на базе Учебного центра Министерства обороны и входят в систему военно-профессиональной подготовки кадров Вооруженных Сил Республики Абхазия.
Командирская подготовка личного состава проводится в течение всего учебного года. Состав учебной группы определяется исходя из потребности войск.
Программой подготовки предусмотрены теоретические и практические занятия.
В основе обучения: тактико-специальные учебные дисциплины, специальные практические занятия по применению вооружения и военной техники в современном бою.
По завершении курса, обучающиеся пройдут итоговую аттестацию, по результатам которой будет дана комплексная оценка знаний, умений и навыков обучающихся.
Подготовка ведется по методике, разработанной Генеральным штабом Вооруженных сил и включает в себя программы подготовки, учебно-методический комплекс для проведения всех видов занятий.
Цель занятий – повышение уровня общевойсковой и специальной подготовки сержантского состава частей и подразделений Министерства обороны, приобретение ими необходимых навыков в управлении подразделениями в повседневной деятельности и в условиях современного общевойскового боя.
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