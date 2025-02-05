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Абхазия Информ

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ В РОССИИ УСЛОЖНИТ ДЛЯ АБХАЗОВ ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Среда, 05 февраля 2025 14:27
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НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ В РОССИИ УСЛОЖНИТ ДЛЯ АБХАЗОВ ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. Председатель Союза абхазских добровольцев Адыгеи Каплан Куижев уверен, что многие граждане Абхазии не смогут совместить поездку в другой город ради голосования и работу. На территории России проживает много граждан Абхазии и не все желающие принять участие в голосовании могут добраться до избирательных участков в виду их малочисленности, в Москве и Черкесске.

«Многие из желающих принять участие в голосовании не могут добраться до места проведения голосования, отсутствие времени, возможности и средств на поездку», – высказал свое мнение Каплан Куижев.

Напомним, что с инициативой открытия дополнительных участков выступали многие общественные деятели. Например, с таким предложением обращались из Ставрополья, где, по данным национально-культурной автономии «Абаза», проживает около полтысячи граждан Абхазии и абазин. Всего же в России по разным оценкам проживает более 20 000 граждан Абхазии.

На данный момент граждане Абхазии, проживающие в России, смогут голосовать только в двух городах – Москве и Черкесске.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 14:29

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