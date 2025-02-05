8 ФЕВРАЛЯ В ГУДАУТЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Новости Среда, 05 февраля 2025 14:56
Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. В детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба 8 февраля пройдет первенство Республики Абхазия по вольной борьбе. В турнире примут участие спортсмены 2010-2012 годов рождения, которые будут состязаться в 11 весовых категориях.
Главный судья – Темур Джопуа.
Организатор – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация спортивной борьбы Абхазии.
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