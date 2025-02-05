СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ПО КИКБОКСИНГУ
Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии стали победителями и призерами чемпионата и первенства Краснодарского края по кикбоксингу.
Первые места заняли Альберт Роганян, Кирилл Кожемякин и Давид Барциц.
Карен Кожемякин и Одиссей Пилия заняли вторые места.
Третьи места заняли: Лев Усов, Даниель Маркарян и Астан Гицба.
«Соревнования являлись отборочными на чемпионат и первенство Южного федерального округа. 8 из 10 наших спортсменов отобрались и будут бороться за путевку на чемпионат и первенство России. В тяжелейших противостояниях мы доказали что мы одни из лучших и вошли в состав сборной Краснодарского края», – отметил тренеров спортсменов Нико Сааков.
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