СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ПО КИКБОКСИНГУ

Карен Кожемякин и Одиссей Пилия заняли вторые места.

Третьи места заняли: Лев Усов, Даниель Маркарян и Астан Гицба.

«Соревнования являлись отборочными на чемпионат и первенство Южного федерального округа. 8 из 10 наших спортсменов отобрались и будут бороться за путевку на чемпионат и первенство России. В тяжелейших противостояниях мы доказали что мы одни из лучших и вошли в состав сборной Краснодарского края», – отметил тренеров спортсменов Нико Сааков.