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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ПО КИКБОКСИНГУ

Новости Среда, 05 февраля 2025 15:01
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СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ПО КИКБОКСИНГУ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии стали победителями и призерами чемпионата и первенства Краснодарского края по кикбоксингу.

Первые места заняли Альберт Роганян, Кирилл Кожемякин и Давид Барциц.

Карен Кожемякин и Одиссей Пилия заняли вторые места.

Третьи места заняли: Лев Усов, Даниель Маркарян и Астан Гицба.

«Соревнования являлись отборочными на чемпионат и первенство Южного федерального округа. 8 из 10 наших спортсменов отобрались и будут бороться за путевку на чемпионат и первенство России. В тяжелейших противостояниях мы доказали что мы одни из лучших и вошли в состав сборной Краснодарского края», – отметил тренеров спортсменов Нико Сааков.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 15:03

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