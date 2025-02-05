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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Новости Среда, 05 февраля 2025 15:04
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БАДРА ГУНБА ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Бадра Гунба выступил с инициативой подписания соглашения о признании результатов избирательной кампании февраля 2025 г.

Текст соглашения гласит:

«Мы, кандидаты в президенты Республики Абхазия, подписывая данное соглашение, считаем, что на этом историческом этапе нашей стране крайне необходимо спокойствие каждого гражданина, которого можно добиться только тогда, когда между ними царит мир и взаимопонимание во имя развития и процветания Абхазии.

Мы любим свою страну, свой народ и приложим все необходимые усилия по недопущению противостояния друг с другом, независимо от избирательной кампании. Мы признаем только мирную политическую конкуренцию во имя будущего нашей страны. Мы обязуемся призвать к миру и согласию наших сторонников и не разжигать гражданское противостояние.

Задачи любой власти – работать на благо нашей Родины и ее жителей и не допускать кровопролития. Мы хотим именно этого.

Учитывая изложенное, каждый из нас обязуется признать итоги выборов Президента Республики Абхазия в феврале 2025 года».

Гунба первым подписал это соглашение.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 15:08

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