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Абхазия Информ

ОТАРИ АРШБА: «Я РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИК И ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОГУ И НЕ БУДУ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА АБХАЗИИ»

Новости Среда, 05 февраля 2025 15:08
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ОТАРИ АРШБА: «Я РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИК И ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОГУ И НЕ БУДУ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА АБХАЗИИ»

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. Депутат Государственной думы РФ Отари Аршба выступил с обращением к соотечественникам в Абхазии.

«Многие в Абхазии знают меня лично, а еще больше – слышали обо мне. На протяжении многих десятилетий я старался быть полезным для вас и для родного края. И история нашей фамилии, одной из самых больших в Абхазии, обязывала меня поступать подобным образом.

Сегодня обстоятельства вынуждают меня обратиться к вам.

15 февраля состоятся, на мой взгляд, судьбоносные и во многом определяющие будущее Абхазии выборы Президента. Важно, чтобы они прошли в спокойной обстановке и дали импульс развитию страны. Важен голос каждого гражданина. И важно, чтобы этот голос был выражен ясно и, главное, свободно.

К сожалению, я располагаю информацией, что я якобы поддерживаю моего однофамильца Роберта Аршба, весьма достойного и честного гражданина, к которому я отношусь с большим уважением.

Как мне стало известно, отдельные его сторонники распространяют информацию среди населения, что я гарантировал ему покровительство Москвы и поэтому просят избирателей поддержать его на предстоящих выборах. Это было бы смешно, если бы не было так грязно и безответственно. Дело то серьезное, нешуточное. Эта информация и вынудила меня написать это обращение.

Если исходить из понимания поддержки по фамильному принципу, которым, как я понимаю, руководствуются люди, распространяющие недостоверную информацию, то по логике я должен одновременно и других кандидатов поддерживать, так как представители моей фамилии и там на ключевых позициях.

Я российский политик и по определению не могу и не буду вмешиваться во внутренние дела Абхазии.

Москва устами С. В. Кириенко в ходе его визита в Абхазию заявила, что будет работать с тем, кого изберет народ Абхазии. Это и моя позиция. И мое отношение к собственной фамилии никоим образом от этого обстоятельства не изменится.

Аршба – красивая и гордая фамилия, но интересы и судьба Абхазии выше любой фамилии!»

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 15:10

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