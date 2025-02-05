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Абхазия Информ

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ МИМОЗЫ ВВЕЗЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 05 февраля 2025 15:11
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ПЕРВЫЕ ПАРТИИ МИМОЗЫ ВВЕЗЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе начался сезон мимозы. Первые в 2025 году «цветочные» декларации поданы в конце января почти на 600 кг мимозы или акации серебристой. Мимозу в основном везут в центральный регион. Хрупкий цветочный груз перевозят в закрытых коробках при низком температурном режиме.

Средства таможенного контроля позволяют проводить таможенные операции без выгрузки товаров, максимально быстро и эффективно. Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В прошлом году из Абхазии ввезли 240 тонн «золотых» букетов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 15:12

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