ПЕРВЫЕ ПАРТИИ МИМОЗЫ ВВЕЗЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе начался сезон мимозы. Первые в 2025 году «цветочные» декларации поданы в конце января почти на 600 кг мимозы или акации серебристой. Мимозу в основном везут в центральный регион. Хрупкий цветочный груз перевозят в закрытых коробках при низком температурном режиме.