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Абхазия Информ

НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ СОЗДАНО 152 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА

Новости Среда, 05 февраля 2025 17:20
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НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ СОЗДАНО 152 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА

Сухум. 5 февраля 2025. Абхазия-Информ. Брифинг, посвященный подготовке к предстоящим выборам президента Абхазии и определению порядка подведения итогов выборов в первом и во втором турах голосования прошел в Центризбиркоме РА. Председатель ЦИК Дмитрий Маршан рассказал журналистам о проделанной работе.

«За 10 дней до дня голосования все участки на территории Республики Абхазия, которые должны быть открыты, с сегодняшнего утра уже приступили к работе. Развешиваются списки избирателей», – сказал он.

На территории Абхазии образовано 152 участка.

По данным на 5 февраля, в основной список для голосования включено около 135 тысяч избирателей.

«Это те люди, которые имеют прописку на территории Абхазии», – уточнил Маршан.

По словам председателя ЦИК, избиратели уже могут прийти на избирательные участки и ознакомиться со списками для голосования.

«Если вдруг вы не найдет себя в списках, вы можете сказать об этом членам комиссии, и они внесут вас в основной список. Мы хотели бы, чтобы дополнительных списков было как можно меньше», – сказал Маршан.

За пределами Абхазии – три избирательных участка: два в России (в Москве и Черкесске) и один в городе Сакарья (Адапазары) в Турции.

«Мы утвердили составы комиссий и на этих участках. Там также ведется подготовительная работа. Дополнительные списки проголосовавших на этих участках мы узнаем уже в день голосования. В основном, граждане Абхазии, проживающие за ее пределами, не имеют прописку здесь, поэтому они не внесены в основной список», – уточнил глава ЦИК.

С сегодняшнего дня Центризбирком начал выдачу удостоверений на право голосования тем граждан республики, которые не имеют абхазскую прописку.

Дмитрий Маршан предупредил том, что по закону о выборах президента открепительные талоны не предусмотрены. Они давно отменены.

«Еще раз повторю: удостоверения на право голосования могут поучить в ЦИКе лишь те граждане Абхазии, которые не имеют местную прописку», – сказал он.

Для получения удостоверения надо прийти в ЦИК, написать заявление и указать участок, где он хотел бы проголосовать, на котором он хотел бы проголосовать.

«Мы выдадим удостоверение, которое он использует в день голосования. При получении бюллетеня он сдаст удостоверение членам избирательной комиссии», – сказал Дмитрий Маршан.

У каждого кандидата в президенты может быть до 10 доверенных лиц и по три наблюдателя на каждом избирательном участке.

Доверенные лица кандидатов в президенты могут получить соответствующие удостоверения в Центризбиркоме, наблюдатели – в окружных избирательных комиссиях.

«Всё это сделано для обеспечения прозрачности и легитимности выборов», – заметил Маршан.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2025 17:26

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