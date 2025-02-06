МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ АНТОН СИЛУАНОВ ГАРАНТИРОВАЛ БАДРЕ ГУНБА ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов провел в Москве рабочую встречу с Бадрой Гунба. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества России и Абхазии, продолжения реализации совместных проектов, поддержки бюджетников.

«Мы достигли понимания того, что мы и дальше будем продолжать оказывать в том числе поддержку бюджетникам Абхазии. Все обязательства, которые были приняты, будут реализованы», – сказал Гунба по итогам встречи с российским министром.

Силуанов подтвердил, что все планы, намеченные на год и на перспективу, будут выполняться.

«В первую очередь, конечно, будем обращать внимание на выполнение обязательств перед людьми», – отметил он.