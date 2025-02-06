В ТПП СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИВАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава встретилась с доктором наук Ливанского международного университета в области технологии пищевых продуктов Камелем Даудом Ибрагимом.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, направленные на реализацию проектов в сфере развития пищевой промышленности в Абхазии, а также возможности внедрения современных технологий для улучшения качества местной продукции.

Президент палаты выразила заинтересованность в сотрудничестве с научными кругами Ливана для повышения конкурентоспособности абхазских товаров на международных рынках.

Камель Дауд в свою очередь поделился опытом работы в области пищевых технологий и предложил ряд инновационных решений, которые могут быть применены в местной промышленности.

В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и организации ряда семинаров и мастер-классов для абхазских производителей, что поможет улучшить технологические процессы местной продукции.

Состоявшаяся встреча подчеркивает важность взаимодействия науки и бизнеса для развития экономики Республики Абхазия.