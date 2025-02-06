 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТПП СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИВАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Новости Четверг, 06 февраля 2025 17:00
Оцените материал
(0 голосов)
В ТПП СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИВАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава встретилась с доктором наук Ливанского международного университета в области технологии пищевых продуктов Камелем Даудом Ибрагимом.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, направленные на реализацию проектов в сфере развития пищевой промышленности в Абхазии, а также возможности внедрения современных технологий для улучшения качества местной продукции.

Президент палаты выразила заинтересованность в сотрудничестве с научными кругами Ливана для повышения конкурентоспособности абхазских товаров на международных рынках.

Камель Дауд в свою очередь поделился опытом работы в области пищевых технологий и предложил ряд инновационных решений, которые могут быть применены в местной промышленности.

В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и организации ряда семинаров и мастер-классов для абхазских производителей, что поможет улучшить технологические процессы местной продукции.

Состоявшаяся встреча подчеркивает важность взаимодействия науки и бизнеса для развития экономики Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2025 17:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ АНТОН СИЛУАНОВ ГАРАНТИРОВАЛ БАДРЕ ГУНБА ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.