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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 06 февраля 2025 17:03
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба обратился к народу Абхазии.

«Уважаемые соотечественники!

15 февраля в Абхазии пройдут выборы Президента Республики Абхазии.

Недавно Абхазия пережила очередной острый политический кризис, благодаря мудрости нашего народа мы вновь сумели сохранить стабильность и спокойствие в нашей республике.

В это сложное время государство сумело выполнить все свои социальные обязательства, вовремя выплачены заработные платы работникам бюджетной сферы, обеспечена бесперебойная работа медицинских учреждений, а вопрос социального перетока был решен благодаря Российской Федерации.

Помощь, которую оказывает Россия регламентирована соглашениями, подписанными в предыдущие годы президентами наших стран.

Так же хочу напомнить, что все значимые для нашего государства вопросы были подняты мной на недавней встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Владиленовичем Кириенко. Народ Абхазии благодарен ему за столько оперативную реакцию.

Мы всегда будем благодарны президенту России Владимиру Путину за его неизменную поддержку нашего народа, а не отдельных видных государственных деятелей.

Сегодня, обращаюсь к вам с просьбой не реагировать на разного рода политические манипуляции, связанные с избирательной кампанией, сохранять спокойствие, помнить, что от вашего выбора зависит будущее нашего государства».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2025 17:14

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